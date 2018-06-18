Адвокат Трампа призывает разобраться, что стало причиной начала расследований по РФ

Адвокат Трампа призывает разобраться, что стало причиной начала расследований по РФ

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани призывает провести специальную внутреннюю инспекцию в ведомствах, ведущих расследования по поводу приписываемых главе государства связей с Россией, которое определило бы настоящие причины инициирования подобных разбирательств. Об этом юрисконсульт американского лидера заявил в воскресенье в интервью телекомпании CBS.

"Это призыв к кому бы то ни было проверить тех, кто ведет расследование [вокруг Трампа и РФ]. Должен быть представлен полноценный и всеобъемлющий доклад генерального инспектора и большого жюри присяжных на основе проведенного расследования того, что произошло, после чего все это превратилось в "российское дело". Какова его цель, и чего они ищут?" - сказал он.

Джулиани также ответил на вопрос о том, планирует ли Трамп дать показания специальному прокурору Роберту Мюллеру, который в том числе выясняет, имело ли место создание препятствий правосудию со стороны президента для сворачивания разбирательств вокруг него. "Я этого не хочу, но президент этого хочет", - ответил он на вопрос о планах подготовки к даче показаний.

При этом адвокат главы государства рассказал, что в настоящее время он и его команда прорабатывают с Мюллером возможный список вопросов, которые могут быть заданы Трампу под присягой. "Мы бы хотели, чтобы это [дача показаний] было ограничено определенным кругом вопросов по поводу самого ядра расследования - якобы имевшего место сговора с Россией. Думаю, что на них можно ответить быстро: может быть, два часа, а они [в команде Мюллера] думают о четырех часах. Давайте остановимся на трех", - рассказал Джулиани.

Расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов ведут на данный момент спецпрокурор Роберт Мюллер, ФБР и комитет Сената Конгресса США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.