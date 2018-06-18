Адвокат Трампа призывает разобраться, что стало причиной начала расследований по РФ

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани призывает провести специальную внутреннюю инспекцию в ведомствах, ведущих расследования по поводу приписываемых главе государства связей с Россией, которое определило бы настоящие причины инициирования подобных разбирательств. Об этом юрисконсульт американского лидера заявил в воскресенье в интервью телекомпании CBS.



"Это призыв к кому бы то ни было проверить тех, кто ведет расследование [вокруг Трампа и РФ]. Должен быть представлен полноценный и всеобъемлющий доклад генерального инспектора и большого жюри присяжных на основе проведенного расследования того, что произошло, после чего все это превратилось в "российское дело". Какова его цель, и чего они ищут?" - сказал он.



Джулиани также ответил на вопрос о том, планирует ли Трамп дать показания специальному прокурору Роберту Мюллеру, который в том числе выясняет, имело ли место создание препятствий правосудию со стороны президента для сворачивания разбирательств вокруг него. "Я этого не хочу, но президент этого хочет", - ответил он на вопрос о планах подготовки к даче показаний.



При этом адвокат главы государства рассказал, что в настоящее время он и его команда прорабатывают с Мюллером возможный список вопросов, которые могут быть заданы Трампу под присягой. "Мы бы хотели, чтобы это [дача показаний] было ограничено определенным кругом вопросов по поводу самого ядра расследования - якобы имевшего место сговора с Россией. Думаю, что на них можно ответить быстро: может быть, два часа, а они [в команде Мюллера] думают о четырех часах. Давайте остановимся на трех", - рассказал Джулиани.



Расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов ведут на данный момент спецпрокурор Роберт Мюллер, ФБР и комитет Сената Конгресса США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

