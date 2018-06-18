Алкоголь нарушает развитие костей у молодых девушек

Американские исследователи установили: алкоголь негативно влияет на формирование костей. Наибольшей опасности подвержены молодые девушки. Так, судя по всему, употребление алкоголя в молодом возрасте чревато стойкими негативными последствиями, рассказывает The Daily Mail.



Ученые пригласили для участия в исследовании 87 студенток колледжа в возрасте от 18 до 20 лет. В данный период костная масса продолжает увеличиваться. Максимальной плотности кости девушек достигают к 25 годам. Специалисты оценили состояние нижнего отдела позвоночника участниц. Также девушек попросили рассказать об образе жизни и сообщить, как часто они употребляют алкоголь и курят.



Оказалось, что женщины, которые регулярно выпивают, могут не набрать максимальной костной массы. А это, в свою очередь, увеличивает риск развития остеопороза и вероятность переломов. Предыдущие исследования показали: у часто употребляющих алкоголь людей повышается уровень кортизола - гормона стресса. Именно он может быть причиной недостаточного развития костей.

