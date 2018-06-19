"Заряженные" вирусы вернут подвижность людям с травмами спины

Сотрудники Королевского колледжа Лондона приблизились к получению рабочей терапии против паралича, передает BBC. Ученые использовали генную терапию, чтобы вернуть подвижность передним лапам крыс с травмами спинного мозга. После применения терапии животные могли брать передними лапами кусочки сахара без каких-либо проблем. Эксперты убеждены: подход сработает и на людях.



Спинной мозг - плотная трубка из нервов, передающих команды от мозга остальным частям тела. Травмы спинного мозга залечиваются с образованием рубцовой ткани, которая сигналы не пропускает. Итогом может стать паралич. Ученые попытались растворить рубцовую ткань. Для этого требовалось дать клеткам в спинном мозге новые генетические инструкции для разрушения рубца.



Ученые с помощью вируса вводили в клетки инструкции к хондроитиназе (энзим). Эти инструкции позволяли повысить активность в спинном мозге, что свидетельствовало об образовании новых нервных сетей. Подвижность передних лап вернулась в течение двух месяцев после введения вируса.

