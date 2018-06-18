Глава МВД Германии заявил, что больше не может работать с Меркель

Глава МВД Германии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер заявил, что больше не может работать с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.



Об этом пишет Die Welt.



"Я больше не могу работать с этой женщиной", - сказал Зеехофер о Меркель, повторив эти слова дважды, на совещании членов кабмина ХСС с главой земельной группы блока в бундестаге Александером Добриндтом.



Причиной такого высказывания стал спор между ХСС и его партнером по блоку - Христианско-демократическим союзом (ХДС) Ангелы Меркель. Спор касался того, можно ли беженцев, которые уже были зарегистрированы в другой стране Евросоюза, разворачивать на немецкой границе и не пускать на территорию ФРГ.​



Глава МВД считает, что миграционную политику Германии нужно ужесточить. Меркель отвергает такой подход.



Разногласия между партиями грозят привести к правительственному кризису в Германии.

