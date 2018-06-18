Порошенко назвал НАТО единственной эффективной системой безопасности

Порошенко назвал НАТО единственной эффективной системой безопасности

Президент Украины Петр Порошенко считает НАТО единственной эффективной системой безопасности.

"В мире осталась единственная эффективная система безопасности - это НАТО", – говорится в сообщении Порошенко в микроблоге "Твиттер".

Он отметил, что "система безопасности мира по Будапештскому меморандуму, созданная после Второй мировой войны, была разрушена, потому что страной-агрессором оказался постоянный член Совета безопасности".