Порошенко назвал НАТО единственной эффективной системой безопасности

Президент Украины Петр Порошенко считает НАТО единственной эффективной системой безопасности.



"В мире осталась единственная эффективная система безопасности - это НАТО", – говорится в сообщении Порошенко в микроблоге "Твиттер".



Он отметил, что "система безопасности мира по Будапештскому меморандуму, созданная после Второй мировой войны, была разрушена, потому что страной-агрессором оказался постоянный член Совета безопасности".

