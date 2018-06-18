Евродепутат похвалила полицию за действия во время Марша равенства

Марш равенства в Киеве получил полную поддержку государственных институций Украины и прошел в безопасных условиях благодаря прфессиональным действиям полиции.



Об этом заявила депутат Европейского парламента Ребекка Хармс.



"Я думаю, что это был прайд, который получил полную поддержку государственных институций. Киевская полиция и Нацполиция охраняли порядок очень профессионально", – сказала она журналистам в Киеве после завершения Марша равенства.



Евродепутат также отметила, что мероприятие прошло под эгидой плюрализма и равенства прав.



В свою очередь очередь организаторы Марша равенства заявили, что они намерены мониторить ситуацию в Киеве до конца дня, "чтобы понимать, что все закончилось безопасно".



В воскресенье в центре Киева состоялся Марш равенства, организованный ЛГБТ-сообществом под лозунгом "Страна свободная – будь собой!". По данным полиции, во время марша было семь попыток остановить движение колонны.



Также рано утром полицейские задержали 57 "активистов", которые пытались препятствовать проведению Маршу равенства.

