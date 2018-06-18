Сценарии для международных скандалов

Вся та скрытая политическая кампания и информационная война, ведущаяся сегодня против России, осуществляется исключительно в силу политических причин и путем откровенно лживых сообщений в мировых СМИ. Именно на основании этих пропагандистских акций, имеющих зачастую голословный характер, и не подкрепленных никакими документами, за исключением политической воли отдельных лиц, против России вводятся экономические и дипломатические санкции.

По сути, уже накопилась масса поводов (для России, — прим. ред.) обратится с жалобами и протестами в самые авторитетные международные арбитражные суды. Однако ни одно из подобных дел до сих пор не стало предметом судебного иска…



Противостояние Западного мира и России в сферах политической, экономической, информационной, а также в области безопасности, достигло в последние годы своей кульминации, а его масштабы (по крайней мере, в отдельных областях) даже превосходят те, что имели место в период холодной войны. Образцы этой подлинной информационно-политической войны и «черного пиара» в отношении России можно было свидетельствовать на следующих примерах: это и дело о катастрофе малазийского лайнера MH-17 17 июля 2014 года в небе над Восточной Украиной, и «русский след» на президентских выборах в США в 2016 году, также инцидент с отравлением 4 марта с. года бывшего сотрудника российской военной разведки, оказавшегося по совместительству британским шпионом Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери, и наконец, инсценировка убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко на Украине.



Но между тем, как раз последний эпизод с Аркадием Бабченко оказался тем случаем, который явно пошел вразрез с насаждаемыми относительно России убеждениями: напомним, речь идет о раскрытии «постановочного» убийства Аркадия Бабченко в его квартире в Киеве. Это случилось 30 мая, но уже спустя 24 часа украинские политики, службы безопасности и СМИ, признав факт «постановочного» или ложного убийства, привлекли к себе внимание мирового общественного мнения, политических элит, и даже разных правозащитных организаций, защищающих права журналистов, и попытались использовать данный эпизод также в целях пропагандистской войны против Москвы. Объявленный убитым журналист неожиданно «воскресает», появившись перед телекамерами вместе с высокопоставленными чиновниками из СБУ и разведслужб, и участвует вместе с ними в пресс-конференции.



Озвученные на данной пресс-конференции и официальными лицами Украины и самим Аркадием Бабченко заявления и мотивы не только не прояснили, в чем же был смысл этих инсценировок, но сделали еще более сильным недовольство со стороны институтов прав человека, международного сообщества журналистов, а также официальных лиц ЕС. Ведь, с одной стороны, получается, что в результате сговора журналиста со службами и органами безопасности, не только было введено в заблуждение общественное мнение, но также, особенно после протестной реакции институтов, защищающих права журналистов, и крайне пострадал авторитет тех СМИ, что ранее выступали с обвинениями Москвы во всевозможных грехах. С другой стороны, мир политики и международное общественное мнение, с раскрытием этого сценария и благодаря действиям его инициаторов, более не нуждаются в разного рода предположениях и гаданиях о манипулировании новостями и информацией о политическом лицемерии, а все существовавшие ранее многочисленные убеждения и доверие к получаемой информации оказались окончательно подорваны.



Еще одним важным моментом здесь является поверхностный и дилетантский характер всех объяснений, представленных на пресс-конференции высокопоставленными украинскими чиновниками в отношении этого сфабрикованного убийства. Они также оказались весьма далекими от подлинной профессиональной информационной безопасности. При этом не было никакой необходимости во всей этой инсценировке, чтобы предотвратить действительно планировавшийся теракт. Однако присутствовавший на данной пресс-конференции генеральный прокурор Украины Юрий Луценко все же признал всю эту постановку необходимой, для того чтобы организаторы данного «преступления», по его словам, «действительно поверили бы в то, что им удалось выполнить задуманное».



И также, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак на этой пресс-конференции заявлял, что «инициатором и организатором» данного «предотвращенного» убийства была российская сторона, и выразил также удовлетворенность тем, что ведомство, под его контролем «смогло нейтрализовать это покушение на убийство, а также извлечь из данного сюжета некую «крайне важную информацию». При этом же, по сообщениям международных агентств, Ассоциация «Репортеры без границ», охарактеризовавшая ранее «убийство» Аркадия Бабченко «отвратительным преступлением», после того, как он был объявлен живым, назвала инсценировку, организованную сотрудниками СБУ, «делом, заслуживающим сожаления». Генеральный секретарь данной организации Кристоф Делуар заявил, что «ничто не оправдывает эту инсценировку убийства журналиста».



И точно таким же образом, Международная федерация журналистов характеризует эти шаги, инициированные сотрудниками сил безопасности Украины, как «неприемлемое действие». Оно публикует специальное обращение, в котором также говорится о «неприемлемости» любых «инсценировок убийства журналиста». Официальные лица ЕС, аналогично, по прошествии суток, после того как стало известно об «убийстве» Аркадия Бабченко, опубликовали обращение подобного содержания, призвавшее к скорейшему беспристрастному и прозрачному расследованию преступления, для предания виновных в преступлении в руки правосудия». А после того, как выяснилось, что преступление оказалось инсценировкой, потребовали «большей информации» и сообщения «всех деталей» по данному поводу.



Таким образом, все, что сейчас происходит под влиянием СМИ, участвующих в пропаганде и скрытой политико-информационной войне против России, на основании чего против России вводятся экономические и дипломатические санкции, осуществляется исключительно в рамках «черного пиара» и определенной политической воли определенных же политиков. При этом ни один из вышеупомянутых «процессов» против России не привел к передаче дел, и связанных с этим документальных подтверждений, действительно в авторитетный суд или же международный арбитраж. Все так называемые расследования ведутся исключительно с опорой на неподтвержденные «сообщения» разведданных, или же на материалы созданных в одностороннем порядке разного рода «следственных комитетов». Однако эпизод с инсценировкой «убийства» Аркадия Бабченко сегодня словно пришел, как некое знамение свыше, на помощь России, для того, чтобы она поставила под вопрос все эти мнимые сфабрикованные против нее процессы.



И далее, чтобы она потребовала действительно независимого расследования, предоставления открытой информации по всем, выдвигаемым обвинениям, и передачи всей ответственности за расследование только совместно создаваемым комитетам, которые, в свою очередь, передадут дела в действительно независимые международные судебные инстанции. А тот сценарий, который сегодня используется на Украине, исключительно для того, чтобы подорвать репутацию своего восточного соседа и инициировать громкий международный скандал (типа того, что недавно имел место в Великобритании, в связи с полностью надуманным «делом Скрипалей»), — это большая ошибка нынешних украинских властей, которая может закончится тем, что обвиняемым станет сам Киев. А в перспективе раскроются и другие надуманные «дела и процессы» против России, целиком основанные на лжи.



И весьма вероятно, что нынешнее недовольство чиновников и официальных лиц ЕС в связи с инсценировкой их украинскими партнерами «убийства» Бабченко как раз обусловлено возможным разоблачением всей той пропаганды, развернувшейся против России, всех надуманных, выдвинутых в ее адрес обвинений, которые полностью политизированы. И потому сейчас эти обвинения уже начинают постепенно терять свое влияние и остроту, поскольку всем становятся очевидными подлинные цели этих обвинений. Из-за того, что с 2014 года украинская проблема стала, по сути, главной проблемой в отношениях между Россией и странами ЕС, данная инсценировка с убийством журналиста в целом никого в мире уже не удивляет — и потому она потеряла свою остроту и для международного общественного мнения и даже для большинства европейских политиков.



Тот, кто получает некую информацию от Киева, уже начинает терять доверие к этому источнику информации. И эта ситуация может как раз помочь несколько снизить накал противостояния и холодной войны между Москвой и Брюсселем. К тому же, в нынешних условиях украинская проблема становится осложняющим фактором в отношениях уже ЕС и США, которые являются главными зарубежными покровителями украинского политического национализма и киевского режима. Это усугубляется тем, что нынешние отношения Европы и США сейчас, чем дальше — тем больше, осложняются и по ряду других причин. И все это может способствовать налаживанию диалога России и Европы.



Источник: Akhbar-rooz.com



