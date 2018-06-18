Цены на нефть упали до минимума за 6 недель

Нефть в понедельник подешевела до минимума за шесть недель в ожидании переговоров ведущих нефтедобывающих стран в конце этой недели, пишет Financial Times.



Котировка августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 (по Киеву) 18 июня опустилась на $0,83 (1,13%) - до $72,61 за баррель.



Нефть WTI с поставкой в июле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в понедельник упала на $1,29 (1,98%) - до $63,77 за баррель.



По итогам прошлой недели Brent опустилась на 4%, WTI - на 2,7%.



Россия и Саудовская Аравия предлагают в третьем квартале текущего года увеличить нефтедобычу на 1,5 млн баррелей в сутки, говорится на странице Минэнерго РФ в Facebook по итогам визита главы ведомства Александра Новака в Саудовскую Аравию.



Как говорится в сообщении, в ходе рабочего визита министр ответил на вопросы журналистов, в частности, рассказав о планах России и Саудовской Аравии касательно дальнейшего исполнения соглашения ОПЕК+: "Мы предлагаем поднять добычу нефти в третьем квартале на 1,5 млн баррелей, а потом посмотреть на ситуацию на рынке".



Представитель Минэнерго РФ уточнил "Интерфаксу", что речь идет об увеличении нефтедобычи на 1,5 млн б/с от уровня октября 2016 года. По его словам, такая мера предлагается на третий квартал с тем, чтобы в сентябре посмотреть на ситуацию и принять решение о дальнейших действиях.



В эту пятницу в Вене состоится очередное заседание ОПЕК, в субботу - переговоры в формате ОПЕК+.

