Режиссер Карточного домика едва не сгорел в Tesla

Автомобиль Tesla режиссера Майкла Морриса воспламенился, когда он ехал по улице. Видеозапись инцидента была опубликована на Twitter-странице супруги кинематографиста, актрисы Мэри МакКормак.



"Вот, что сегодня произошло с моим мужем и его машиной. Никакой аварии, совершенно внезапно, на бульваре Санта Моники. Спасибо людям, которые предупредили его и сказали остановиться. И слава Богу, что трех моих дочерей в этот момент не было в машине", - отметила актриса в комментарии.



В компании Tesla уже отреагировали на инцидент, отметив, что проведут тщательное расследование произошедшего.



Известно, что Майкл Моррис является режиссером целого ряда сериалов, среди которых Карточный домик, Проповедник и Бесстыдники.

