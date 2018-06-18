ЕС продлил санкции против России за аннексию Крыма

ЕС продлил санкции против России за аннексию Крыма

Совет Европейского Союза на год продлил санкции против России за незаконную аннексию Крыма. "18 июня 2018 года Совет продлил ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2019 года", - говорится в сообщении Совета ЕС, обнародованном на сайте институции в понедельник.

Санкции, в частности, включают запреты на импорт в ЕС продуктов из Крыма и Севастополя, инвестиции в Крым и Севастополь, что означает запрет для европейцев или европейских компаний на покупку недвижимости на полуострове, финансирование крымских компаний, а также запрет на оказание услуг по поставке товаров.

"Эти меры применяются к гражданам ЕС и компаниям, учрежденным в ЕС. Их действие ограничено территорией Крыма и Севастополя", - говорится в сообщении.

Кроме этого, данные меры предусматривают запреты на услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе; экспорт ряда товаров и технологий на полуостров для транспортного, телекоммуникационного и энергетических секторов, связанных с разведкой и добычей нефти, газа и минеральных ресурсов.

"Не следует предоставлять также техническую помощь, посреднические, строительные или инженерные услуги, связанные с инфраструктурой в этих секторах", - добавили в Совете ЕС.