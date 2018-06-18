При землетрясении в Японии пострадали более 200 человек, есть погибшие

Три человека погибли и более 200 пострадали при землетрясении в районе японского города Осака, сообщает Japan Times со ссылкой на местные власти.



В результате землетрясения погибла 9-летняя девочка и двое пожилых мужчин, пишет Japan Times. По информации издания, на данный момент известно о 240 пострадавших. Associated Press со ссылкой на Японское агентство по ликвидации последствий пожаров и стихийных бедствий сообщает о 214 пострадавших.



По данным Японского метеорологического агентства, землетрясение магнитудой 6,1 произошло около восьми часов утра по местному времени. Оно разрушило ряд зданий в Осаке и соседних городах, вызвало отключение газа, воды и электричества в более чем 170 тысячах домов и привело к остановке движения более 60 поездов, сообщает Japan Times.



