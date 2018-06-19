Ученые разгадают тайну лох-несского чудовища

Международная группа ученых под руководством Нила Геммела (Neil Gemmell) из Университета Отаго (Новая Зеландия) планирует собрать пробы воды из озера Лох-Несс для обнаружения ДНК всех обитающих в нем животных. Исследователи надеются, что им удастся определить, что за существа могли стать причиной появления легенды о чудовище Несси. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.



По словам специалистов, основная цель проекта — тестирование методов выделения фрагментов ДНК из окружающей среды. Однако Геммел уверен, что его команде удастся обнаружить ранее неизвестные виды организмов, которые крупнее бактерий. Ученый считает, что в озере обитают животные, которые могли приниматься местными жителями за чудовище.



В ходе исследования образцы воды будут взяты из 300 точек на озере на разной глубине. Некоторые точки отбора находятся в тех местах, где совсем недавно наблюдалось «чудовище». Пробы затем будут пропущены через микрофильтры, захватывающие биополимеры. Однако из-за быстрой деградации нуклеиновых кислот в воде может быть обнаружена ДНК, возраст которой два-три дня.



Лох-Несс — глубокое пресноводное озеро ледникового происхождения в Шотландии. Протяженность водоема составляет 36 километров, а средняя глубина — 132 метра. Озеро популярно у туристов благодаря легенде о лох-несском чудовище, обитающем в его глубинах. Исследования, нацеленные на поиски этого существа, относят к псевдонауке криптозоологии. По словам ученых, количество биомассы в озере недостаточно для поддержания жизни крупного животного. Согласно некоторым версиям, «чудовище» может быть стаей лососей, бревнами, волнами, а также сознательными мистификациями для поддержания туристического бизнеса.

