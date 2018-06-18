Глава Concorde Capital Игорь Мазепа о новом законе «О приватизации»

Генеральный директор Concorde Capital Игорь Мазепа считает, что новый закон о приватизации существенно не повлияет на старт большой приватизации в Украине.



«По большому счету, новый закон «О приватизации» ничего не добавил. Если приватизации нет, то ты хоть танцуй вокруг мертвого - его оживить», - уверен Игорь Мазепа.



По его словам, Фонд госимущества не принимает стратегических решений по приватизации крупных объектов.



«Эти решения принимаются на других уровнях», - пояснил Мазепа.



В тоже время, Игорь Мазепа отметил, что изменения в отношении непрямого бенефициара, предусмотренные новым законом «О приватизации», являются позитивными.



«Иностранные банки сделают свой процесс KYC (прим. - know your client) гораздо более жестким и правильным, чем чиновники. Но даже это маловероятно станет причиной, триггером или хорошим поводом для инвесторов вкладывать свои средства именно в Украину», - добавил он.

