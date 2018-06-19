Завтра в западных и северных областях Украины ожидаются грозы

В ближайшие сутки территория Украины останется в теплой воздушной массе с высоким температурным фоном; сухую погоду в большинстве областей будет определять поле повышенного давления, лишь запад, а днем и север страны окажутся под воздействием атмосферного фронта, с вероятностью отдельных кратковременных дождей.



Как сообщает Укргидрометцентр, в западных, днем и северных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков.



Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью 14-19°, на северо-востоке 11-17°; днем 27-32°, на юге страны местами 35°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 17-22°.



В Киеве во вторник без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 28-30°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 июня самая высокая температура днем была 34,4° в 1918г., самая низкая ночью 5,9° в 1900г.



В среду в Украине преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью 14-19°, на побережье морей 18-23°; днем 27-32°, в южных областях до 35°.



В Киеве в среду без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 28-30°.



18 июня в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 22-25°; в Днепре возле Киева 23°.

