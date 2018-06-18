В Мариуполе подполковнику сломали челюсть за украинский язык

В кафе Мариуполя охрана избила подполковника Государственной пограничной службы за требование предоставить меню на украинском языке. Об этом в понедельник, 18 июня, на своей странице в Facebook написала заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Соломия Бобровская.



"Это мой добрый и давний друг - Стас. Он подполковник Госпогранслужбы. 14 лет служит на восточных границах Украины. Потерял дом, когда началась война. Выводил из всех горячих точек Донецкой области своих собратьев. В прошлом году получил Орден Даниила Галицкого. Возглавляет пропускной пункт Сартана... Вчера в Мариуполе, придя вечером в кафе RedCups RDCP Lounge Мариуполь с коллегами - охрана завалила Стаса на пол и тупо сломала ему челюсть. Все по просьбе уважать клиентов и дать меню УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ", - написала она.



Пресс-секретарь главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в комментариях под публикацией подтвердил произошедший конфликт.



"Пока продолжается служебное расследование, но, насколько мне известно, конфликт возник действительно на языковой почве", - написал он.



Вместе с тем, администратор страницы Veterano Pizza Mariupol Богдан Чабан в комментарии под публикацией написал, что в данной конфликте все было не настолько однозначно.



"Молодые люди приехали в заведение, уже будучи хорошо выпившими. Да, попросили меню на украинском, да, его не оказалось в заведении. После этого они начали грубить персоналу, громко нецензурно выражаться. С ними общалась управляющая заведением на украинском языке, просила прекратить себя вести вызывающе и нарушать общественный порядок. Молодые люди не успокаивались, и их попросили покинуть заведение. Уже на улице молодые люди продолжали агрессивно вести себя по отношению к охране и после этого завязался конфликт. Надеюсь. представители заведения предоставят записи с камер в ближайшее время", - написал он.

