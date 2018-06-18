В Раде готовятся начать охоту на владельцев "евроблях"

Верховная Рада может ужесточить контроль за ввозом автомобилей с иностранной регистрацией, после внесения законопроектов о снижении цен растаможки авто на "евробляхах". Об этом сообщает "Экономическая правда". По словам председателя налогового комитета Верховной Рады Нины Южаниной, для создания правовых и экономических условий для регистрации уже ввезенных в Украину авто комитет по вопросам налоговой и таможенной политики внес в парламент законопроект № 8488.



Во-первых, вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения. Так, нерезидент сможет без денежного обеспечения ввезти в режиме временного ввоза только один автомобиль.



Ввоз следующих легковых транспортных средств предусматривает наличие гарантии. Гарантом может выступить финансовое учреждение, которое возьмет на себя обязательство уплатить сумму всех таможенных платежей, если авто не будет вывезено.



Во-вторых, усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.



Лицо, которое ввезло в Украину автомобиль в режиме транзита или в режиме временного ввоза, не сможет передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам или разукомплектовывать его.



Также ему будет запрещено использование такой машины в предпринимательской деятельности или для получения дохода, например, для работы в такси. За нарушение установленных правил предусмотрен штраф - 34 000 грн.



Любое другое лицо, которое получит транзитное или временно ввозимое авто во владение вопреки установленным правилам, и будет использовать авто в предпринимательской деятельности, также будет оштрафован.



Первая фиксация указанных нарушений работниками Нацполиции предусматривает взыскание с нарушителя 8,5 тыс. грн, повторная фиксация - 17 000 грн, лишение права управления на 1 год и изъятие авто за счет нарушителя.



Также известно о других штрафах:



За один день просрочки вывоза транзитного авто с нарушителя будет взыскано 170 грн, а за три дня отсрочки вывоза временно ввозимой машины - 850 грн.

Лишний месяц пребывания такого автомобиля на таможенной территории Украины будет стоить нарушителю 170 000 грн или даже транспортного средства, которое может быть конфисковано по решению суда.



У Нацполиции будет право проверять личность водителя авто с иностранной регистрацией на соответствие лицу, которое его ввезло. Если за рулем будет другое лицо, полицейский может наложить на водителя соответствующий штраф и сообщить о нарушении таможенных правил в таможню.



Важно, что протокол о нарушении, может быть составлен таможенником при отсутствии нарушителя, и вручен ему при выезде из Украины.







