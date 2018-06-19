Названы режиссеры, которые снимают только удачные фильмы

Портал Metacritic опубликовал список режиссеров, которые не сняли ни единой плохой ленты за всю свою карьеру. Лидером стал режиссер Джей Джей Абрамс, известный по фильмам Миссия невыполнима 3, двум Стартрекам и подростковому фэнтези Супер 8.



Во внимание авторов перечня принимались лишь те фильмы, которые были сняты после 1980 года.



Далее идут Пол Томас Андерсон (Призрачная нить, Нефть и Ночь в стиле буги и Уэс Андерсон (Королевство полной луны и Отель "Гранд Будапешт").



В ТОП-10 также вошли Жак Одиар (Пророк), Рамин Бахрани (Любой ценой), Ной Баумбах (Истории семьи Майровиц), Пон Чжун Хо (Окча), Эндрю Буджальски (Результаты), Нури Бильге Джейлан (Однажды в Анатолии) и София Коппола (Роковое искушение).

