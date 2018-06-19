Кравчук: США угрожали Украине блокадой в случае неприсоединения к Будапештскому меморандуму

В начале 90-х Соединенные Штаты угрожали Украине блокадой, если та не присоединится к Будапештскому меморандуму о ядерном разоружении.



Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук.



«Они не просто приехали, а требовали. Они сказали: «Если вы не выполните задание вывести боеголовки из Украины, начнется не просто давление, а блокада Украины» ... Мы были бы изолированы. Санкции, блокада - это было прямо сказано», - сообщил он.



По словам Кравчука, к санкциям готова была присоединиться и Европа.



Он рассказал, что главными на тех переговорах были тогдашние президент США Билл Клинтон и вице-президент Альберт Гор.



«Я встречался и с тем, и с другим. Они заявляли, что Украина должна сложить ядерное оружие. Почему? Потому что это оружие на нашу территорию поставил Советский Союз», - говорит он.



Экс-президент отметил, что было еще две причины, почему Америка требовала ядерного разоружения от Украины: Киев не мог заменить ядерные боеголовки, ведь они были изготовлены в России, и с 1998 года это оружие становилось опасным, кроме того, все те ракеты были направлены на США.



По словам Кравчука, Будапештский меморандум - полезный документ, но в нем не прописан механизм применения.



«Там все правильно написано. Только нет главного - как его применять, выполнять», - подчеркнул первый президент Украины.



Будапештский меморандум был заключен между Украиной, Россией, Британией и США в 1994 году. От Киева его подписал второй президент Леонид Кучма.

