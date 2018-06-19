Украинские танкисты сняли на видео все поломки «Оплота»

В YouTube появилось видео, снятое украинскими военными внутри танка Т-84У «Оплот» во время международных танковых соревнований Strong Europe Tank Challenge 2018 в Германии.







Танкисты запечатлели некоторые поломки и недостатки боевой машины. Так, на кадрах видно, как заклинило механизм заряжания, как искрит проводка, не работают датчики и как ходит ходуном пушка. «И вся оборона пошла по *****», — приговаривают военные, осматривая неработающие механизмы.



В Strong Europe Tank Challenge 2018 украинцы заняли последнее, восьмое место. Победили немецкие танкисты, участвовавшие в соревнованиях на машинах Leopard 2A6, вторыми стали шведы (Stridsvagn 122), третьими — австрийцы (Leopard 2A4). В список упражнений конкурса входят не только танковые стрельбы и вождение, но и, например, поиск целей, распознавание противника, эвакуация поврежденной техники, оказание медицинской помощи и стрельба из личного оружия.

