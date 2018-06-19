Климкин предложил перейти к «деоккупации» Крыма

Украина после продления антироссийских санкций Евросоюза должна перейти к «деоккупации» Крыма. Об этом в понедельник, 18 июня, в своем Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. «Спасибо нашим друзьям в ЕС за продление "крымских" санкций еще на год», — написал Климкин. Также министр указал, что теперь «мы должны переходить от политики "непризнания" к деоккупации».



Решение о продлении ограничительных мер до 23 июня 2019 года Совет Евросоюза принял 18 июня. В сообщении, размещенном на сайте Совета, указывается, что санкции распространяются на базирующиеся на территории Евросоюза компании и лица. В частности, ограничивается импорт товаров из Крыма и экспорт продукции на полуостров, а также инвестиции в регион, покупка на его территории недвижимости и туристическая деятельность.



Евросоюз, США и ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с присоединением к России Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

