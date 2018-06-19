Макрон призвал Украину как можно быстрее реализовать договоренности "нормандской четверки"

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским коллегой Петром Порошенко призвал к "быстрому применению" мер по установлению мира на Донбассе. Об этом сообщает DW.



По мнению Парижа, все стороны конфликта должны "немедленно" воплотить то, о чем договорились ранее министры иностранных дел "нормандской четверки". Речь идет, в частности, о соблюдении режима прекращения огня, защите гражданской инфраструктуры, а также соблюдении Минских соглашений.

