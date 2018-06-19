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- Макрон призвал Украину как можно быстрее реализовать договоренности "нормандской четверки"
Макрон призвал Украину как можно быстрее реализовать договоренности "нормандской четверки"
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским коллегой Петром Порошенко призвал к "быстрому применению" мер по установлению мира на Донбассе. Об этом сообщает DW.
По мнению Парижа, все стороны конфликта должны "немедленно" воплотить то, о чем договорились ранее министры иностранных дел "нормандской четверки". Речь идет, в частности, о соблюдении режима прекращения огня, защите гражданской инфраструктуры, а также соблюдении Минских соглашений.
Источник: Deutsche Welle
18.06 17:02