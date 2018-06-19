Конкурс в Антикоррупционный суд будет длиться более 6 месяцев - ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей заявляет, что конкурс на должность судей Высшего антикоррупционного суда будет длиться не менее 6 месяцев. Об этом Українським Новинам сказал глава ВККС Сергей Козьяков. Он подчеркнул необходимость принятия Верховной Радой имплементационного закона для проведения конкурса в Антикоррупционный суд.



В частности глава ВККС настаивает на урегулировании и сокращении процедуры спецпроверки кандидатов в судьи.



"Если произойдет это ускорение, то мы можем за 6-7 месяцев конкурс провести, если нет - то это может занять 7 - 9 месяцев", - заявил Козьяков.



Он выразил сожаление, что на этапе принятия законов о Высшем антикоррупционном суде политики не советовались с ВККС.

