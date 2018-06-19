«Похоже, позиция официального Киева - инакомыслие искоренить», - считают украинские журналисты

Выступая в понедельник на пресс-конференции, посвященной нарушениям свободы слова в Украине, ее модератор и журналист Сергей Кривуля сделал вывод, что похоже, основная позиция официального Киева - неугодные СМИ закрыть, инакомыслие искоренить, поскольку наступление на свободу слова в «евроинтегрирующейся» Украине приобрело системный характер.



Власть и с помощью радикалов борется с неугодными СМИ самыми вульгарными методами – тут и нападения, и поджоги, и блокирование телеканалов представителями ультраправых. Радикалы давно уже не скрывают лиц, открыто выкладывая в соцсетях фото и видео своих «подвигов». А не скрывают потому, что уверены - наказания не будет! Власть закрывает глаза на выходки радикалов, при этом ведя борьбу с оппозиционными СМИ.







Апогеем борьбы с неугодными СМИ стали обыски у журналистов редакции «РИА Новости Украина» и арест Кирилла Вышинского. Все свидетельствует о том, что «демократическая» власть готова бороться с инакомыслящими самыми непопулярными методами.

