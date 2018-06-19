Суд оставил под стражей подозреваемого в организации покушения на Бабченко

Апелляционный суд Киева оставил под стражей подозреваемого в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко предпринимателя Бориса Германа, передает агентство УНН. "Решение суда первой инстанции оставлено без изменений, а апелляция защиты — без удовлетворения", — говорится в сообщении агентства.

Ранее СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Премьер Украины Владимир Гройсман обвинил РФ в причастности к "убийству". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в Кремле считают эти обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.



Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. Он сообщил о задержании в Киеве предполагаемого организатора покушения на Бабченко — украинского предпринимателя Германа. Суд арестовал его на два месяца.



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала известие о том, что Бабченко жив, "лучшей новостью", при этом отметив, что в историю был заложен пропагандистский эффект. Она отметила также, что действия Бабченко в истории с инсценировкой убийства поставили крест на работе мирового журналистского сообщества по получению особых гарантий безопасности, необходимых, в том числе, при работе в горячих точках.



Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар выразил негодование в связи тем, что украинские спецслужбы инсценировали убийство журналиста для ведения информационной войны.

