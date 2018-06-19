Трамп распорядился создать военно-космические силы

Президент США Дональд Трамп отдал в понедельник распоряжение Пентагону создать космические силы в качестве полноценного вида вооруженных сил страны.



"Для Америки недостаточно просто сохранять свое присутствие в космосе. Мы должны доминировать в космосе. Это очень важно, поэтому я даю прямо сейчас указание министерству обороны немедленно начать процесс, который приведет к формированию космических сил в качестве шестого вида ВС страны", - отметил он, выступая на проходящем в Белом доме совещании с членами Национального космического совета.



По словам Трампа, "космические силы будут представлять самостоятельный вид ВС". Трансляция выступления президента велась на сайте Белого дома.



Нынешний глава администрации уже неоднократно высказывал идею формирования таких сил. Так, выступая в марте перед морскими пехотинцами на авиабазе Мирамар (штат Калифорния), он подчеркнул, что "новой национальной космической стратегией США космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море". "У нас есть военно-воздушные силы, и у нас появятся космические силы", - добавил Трамп.



Ранее в Конгрессе при обсуждении бюджета Пентагона поднимался вопрос о создании вида ВС специально для космоса, но данная идея была отклонена. Так, против этого выступили министр обороны Джеймс Мэттис и командование ВВС. На слушаниях 12 апреля в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил глава Пентагона пояснил: "Я не хотел бы создавать в минобороны, которое представляет собой гигантский бюрократический аппарат, еще одну бюрократию".



Как указал тогда Мэттис, он осознает всю сложность проблем, связанных с возможностью создания нового вида ВС. "У нас есть армия (сухопутные войска - прим. ТАСС), ВВС, ВМС, корпус морской пехоты, - заметил министр. - Хотим ли мы добавить еще один вид ВС? Мы должны принять соответствующее решение прежде, чем направим средства на создание нового вида ВС, на набор личного состава, его подготовку и так далее".

