На Украине массово блокируют банковские карты

Несколько банков начали блокировать платежные карты украинцев. Счета обещают разблокировать, когда клиент предоставит сотруднику банка паспорт и идентификационный код. Об этом в понедельник, 18 июня, сообщают Вести.



Клиенты разных банков жалуются, что в один момент неожиданно для себя обнаружили, что их платежная карточка заблокирована.



В частности, об этом заявляют клиенты Укргазбанка, Ощадбанка и ПриватБанка.



Правда, в случае с Приватом, клиенты отмечают, что получали извещения с просьбой прийти в банк заранее или отправить скан копии необходимых документов online. Другие же банки вопросом уведомления своих клиентов, видимо, не задавались.



Тем временем в Укргазбанке журналистам подтвердили, что действительно начали проверки своих клиентов. Но отмечают, что это не их прихоть, а требование НБУ.



"В связи с постановлением №417 мы должны ежегодно проверять данные клиентов. Поэтому, если человек не явится в банк, мы действительно заблокируем его счет", - отметили в Укргазбанке.



О том, что идет такая проверка, сообщили еще в нескольких банках.



По словам советника президента Ассоциации украинских банков Алексея Куща, требование НБУ о проверке клиентов вступило в силу еще в 2015 году, но сейчас банки начали активнее его выполнять. Одной из причин, которая заставила финучреждения активно проверять своих клиентов, стала борьба с "дропами" и фейковыми ФЛПами. В последнее время эти явления обрели широкий масштаб", - отмечает Кущ.



"Дропы" - это сленговое опредение людей, которые продают преступным группировкам свои банковские карты (вместе с SIM-картой) и право на их использование.



Наравне с этим, по словам Куща, в Украине активно продаются "фейковые ФЛП" (физическое лицо предприниматель). "Принцип схемы такой-же, как и с банковскими картами. Человек оформляет на себя ФЛП и пишет доверенность о передаче прав на осуществление всех операций, включая банковский счет", - отмечает Кущ.

