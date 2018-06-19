Генсек ООН назвал самый большой вызов миру

Ситуация на Ближнем Востоке — самый большой вызов для международного сообщества, считает генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш. Об этом он заявил на сессии дискуссионного клуба в летней резиденции президента Финляндии Саули Ниинисте.



Трансляцию мероприятия вели местные СМИ.



"Есть много стран: Израиль, Иран, другие, которые не следуют общим правилам. Нет механизма для предотвращения конфликтов", — сказал генсек.



Гутерреш также отметил, что серьезное беспокойство вызывает рост недоверия между странами и риск начала кибервойны. По его словам, ему известны несколько примеров подобных конфликтов, однако в своем выступлении он их не озвучил.



"Я не сомневаюсь, что, если в будущем будет война между двумя странами, произойдет массовая кибератака. И это касается не только систем защиты, но важной инфраструктуры общества. И мир не готов к этому", — подчеркнул генсек.



После выступления в рамках дискуссионного клуба Гутерреш провел двустороннюю встречу с президентом Финляндии.



В понедельник генсек отправится в Осло, затем 20-21 июня посетит Россию и, в частности, поддержит команду Португалии в матче с Марокко, который пройдет в рамках чемпионата мира по футболу 20 июня в Москве.

