Трамп заявил, что США не будут лагерем для беженцев

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не станут лагерем для содержания беженцев. Об этом он сказал в понедельник, выступая на проходящем в Белом доме совещании с членами Национального космического совета.



"Соединенные Штаты не будут лагерем мигрантов, - заявил глава государства. - И не будут местом для содержания беженцев".



Ранее в понедельник Трампа раскритиковал иммиграционную политику ЕС, заявив, что европейские страны позволили въехать к ним "миллионам людей, которые так сильно и жестоко изменили их культуру".



В начале апреля президент США распорядился ужесточить меры против нелегальных иммигрантов. В соответствии с этим решением, более 4 тыс. бойцов американской Национальной гвардии были привлечены к патрулированию южных рубежей страны. Усиление контроля привело к тому, что в мае число задержанных нарушителей границы превысило 50 тыс. человек, что на 60% больше аналогичного показателя 2017 года.

