Трамп заявил, что США не будут лагерем для беженцев

Трамп заявил, что США не будут лагерем для беженцев

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не станут лагерем для содержания беженцев. Об этом он сказал в понедельник, выступая на проходящем в Белом доме совещании с членами Национального космического совета.

"Соединенные Штаты не будут лагерем мигрантов, - заявил глава государства. - И не будут местом для содержания беженцев".

Ранее в понедельник Трампа раскритиковал иммиграционную политику ЕС, заявив, что европейские страны позволили въехать к ним "миллионам людей, которые так сильно и жестоко изменили их культуру".

В начале апреля президент США распорядился ужесточить меры против нелегальных иммигрантов. В соответствии с этим решением, более 4 тыс. бойцов американской Национальной гвардии были привлечены к патрулированию южных рубежей страны. Усиление контроля привело к тому, что в мае число задержанных нарушителей границы превысило 50 тыс. человек, что на 60% больше аналогичного показателя 2017 года.