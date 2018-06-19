Сийярто обвинил Совет Европы в недостаточном беспокойстве о венграх Закарпатья

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал Совет Европы из-за того, что он "больше обеспокоен ситуацией с мигрантами, чем закарпатскими венграми, чьи права грубо нарушаются на Украине". Заявление он сделал во время выступления на двадцатой годовщине подписания Рамочной конвенции и Европейской хартии региональных языков. Текст заявления также был обнародован на сайте правительства Венгрии.



Сийярто уверен, что ситуация, в которой "европейские институты, поддерживаемые за счет средств европейских налогоплательщиков, больше беспокоятся из-за иммигрантов, незаконно прибывающих на континент и представляющих опасность, чем из-за национальных меньшинств, проживающих в Европе на протяжении веков", является неприемлемой.



Также он обвинил Украину в игнорировании рекомендаций Венецианской комиссии.



"Некоторым европейским странам, которые также являются членами Совета Европы, нельзя позволять пренебрегать правами меньшинств, полностью игнорируя мнение Венецианской комиссии", - заявил он.



Он потребовал, чтобы Совет Европы оказал давление на Украину с целью обеспечить выполнение рекомендаций Венецианской комиссии и отказаться от законов, которые "грубо нарушают права венгерского меньшинства".



Также он выступил с критикой в адрес Венецианской комиссии, обвинив её в том, что она выдвигает требования по поводу венгерского законодательного пакета "Стоп Сорос", который "направлен на защиту венгерских граждан", и при этом "менее активна в отношении уже действующего законодательства Украины".

