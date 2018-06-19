Украина запретила ввоз в страну еще одной российской книги

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) Украины запретил ввозить на территорию страны книгу еще одного российского писателя. На этот раз под запрет попала книга "Темный" Василия Сахарова. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба комитета.



"Госкомтелерадио своим приказом аннулировал ранее выданное разрешение ООО "Дресс Шоу" на ввоз на Украину с территории государства-агрессора книги Василия Сахарова "Темный" в количестве 2000 экземпляров", - говорится в сообщении.



Основанием для запрета стало внесение Сахарова 8 июня 2018 года в перечень лиц, которые, по мнению Киева, создают угрозу национальной безопасности.



В начале 2017 года на Украине вступил в силу закон, ограничивающий ввоз в страну "иностранной продукции антиукраинского содержания". Во исполнение документа в апреле 2017 года правительство утвердило порядок обязательного изъятия из обращения произведенной в РФ издательской продукции, которая попала на территорию Украины без соответствующего разрешения. Кроме того, на нарушителей закона накладывается административный штраф. Право запрещать или разрешать распространение в стране того или иного издания получил Госкомитет по телерадиовещанию, который выносит свои решения на основании выводов экспертного совета.



Ранее в этом году на сайте комитета был опубликован список из более 160 книг из России, которые запрещены для распространения на территории Украины. С тех пор этот список много раз пополнялся. Так, в черный список попали, в том числе, издания для детей "Московский кремль" и "Как жили на Руси" Елены Качур, книга Михаила Задорнова, Валентина и Юлии Гнатюк "Руны Вещего Олега", "Ольга, княгиня воинской удачи" Елизаветы Дворецкой, серия детских книг "Путешествие вокруг света". Среди авторов - Захар Прилепин, Александр Дугин, Сергей Доренко, Эдуард Лимонов, Александр Волконский, Сергей Глазьев, Анатолий Вассерман, Николай Стариков, а также десятки других.

