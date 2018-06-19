Барна предлагает запретить "публичное проявление сексуальной ориентации"

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна зарегистрировал законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета публичного проявления каких-либо видов сексуальной ориентации. Согласно информации на сайте Верховной Рады, соответствующий законопроект (№8489) предлагает внесение изменений (дополнений) в несколько законов.

Главным определен парламентский комитет по вопросам свободы слова и информационной политики.



"А у нас новый законодательный "шедевр"… Уже могу себе представить "профессиональное обсуждение" на комитете. С нетерпением ждем текст, потому что название слишком интригующее и откровенно радикальное", - написала глава этого комитета Виктория Сюмар (фракция "Народный фронт") на своей странице в Facebook в понедельник.



В пояснительной записке, в частности, предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях статьей 180-2 "Изготовление, распространение продукции, содержащей информацию о сексуальной ориентации лица, и публичные действия, направленные на пропаганду какого-либо вида сексуальной ориентации лица". За такие действия предложено наказание в виде штрафа от 300 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (один минимум – 17 грн) и общественные работы на срок от 20 до 60 часов.



За те же действия, совершенные повторно или с использованием СМИ, предполагается штраф от 600 до 6 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан и общественные работы на срок от 40 до 60 часов.



При этом поясняется, что под публичными действиями, направленными на пропаганду какого-либо вида сексуальной ориентации лица, в этой статье следует понимать публичную открытую или скрытую пропаганду сексуальной ориентации лица (публичные марши, открытые собрания, фестивали, публичное использование специфической символики, распространение тематических материалов в СМИ, в Интернете и т.д.).



Барна предлагает также внести изменения в закон "О защите общественной морали" – запретить производство и оборот в какой-либо форме продукции, содержащей информацию о сексуальной ориентации лица или пропагандирующей какой-либо вид сексуальной ориентации лица.



Подобные запреты предложено внести в законы "О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине", "О телевидении и радиовещании" и "Об издательском деле".

