ВОЗ признала зависимость от видеоигр психическим заболеванием

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла в каталог заболеваний зависимость от видеоигр.



Об этом передает в понедельник Deutsche Welle.



"ВОЗ признала самостоятельным диагнозом патологическое влечение к играм. Организация внесла игроманию в опубликованный 18 июня каталог заболеваний", - говорится в сообщении радиостанции.



Критериями для постановки диагноза стали "потеря контроля над частотой и длительностью игры".



"Все чаще отдаваемый игре приоритет перед другими занятиями, а также продолжение игры даже при наличии негативных последствий послужили критериями", - отметила радиостанция.

