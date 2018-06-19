ВОЗ признала зависимость от видеоигр психическим заболеванием
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла в каталог заболеваний зависимость от видеоигр.
Об этом передает в понедельник Deutsche Welle.
"ВОЗ признала самостоятельным диагнозом патологическое влечение к играм. Организация внесла игроманию в опубликованный 18 июня каталог заболеваний", - говорится в сообщении радиостанции.
Критериями для постановки диагноза стали "потеря контроля над частотой и длительностью игры".
"Все чаще отдаваемый игре приоритет перед другими занятиями, а также продолжение игры даже при наличии негативных последствий послужили критериями", - отметила радиостанция.
Источник: Strana.ua
11:33