Американка застряла головой в выхлопной трубе пикапа

Юная американка из любопытства решила засунуть свою голову в выхлопную трубу пикапа и застряла в таком положении. Чтобы вызволить ее из необычной ловушки, пришлось вызывать спасателей, передает АР.



Курьезный инцидент произошел в минувшие выходные на фестивале кантри-музыки Winstock Music Festival в городе Уинстед, штат Миннесота. Героиней этой истории стала 19-летняя Кейтлин Стром.



Видеозапись, запечатлевшую спасательную операцию, выложил в Facebook местный байкер с ником Billy Little, сопроводжив его словами: "Сколько алкоголя нужно, чтобы ваша голова застряла в выхлопной трубе дизельного пикапа? Кто знает эту девушку?". Этот коротенький ролик посмотрели уже более 2,6 млн человек.









Позднее сама Кетлин объяснила журналистам, как попала в затруднительное положение: "Мы просто весело проводили время, я увидела эту большую выхлопную трубу и подумала: "Эй, моя голова, наверное, сможет поместиться в нее". А затем попробовала".



"Эксперимент" обернулся плачевно. По словам девушки, она застряла примерно на 45 минут. Для того, чтобы ее вызволить, спасателям пришлось отпились часть трубы.



Кэйтлин обнародовала в Facebook снимок, на котором она стоит с куском трубы под мышкой рядом с владельцем пикапа, при этом оба улыбаются с поднятыми вверх большими пальцами рук.



Между тем в офисе окружного шерифа сообщили, что сразу после освобождения несовершеннолетнюю девушку выдворили с территории, где проходит фестиваль, за распитие алкоголя.

