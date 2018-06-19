"Жаворонки" страдают от депрессии реже, чем "совы"

Команда специалистов из США проанализировала данные 32477 женщин (средний возраст - 55 лет). На момент начала исследования участницы не страдали от депрессии. Спустя 2 и 4 года женщины заполняли опросники, в которых они сообщали о любых изменениях своего состояния, передает Medical News Today.



Исследователи искали связь между хронотипом и депрессией. 37% участниц исследования являлись "жаворонками", 10% - "совами", а 53% - "голубями". Ученые выяснили: "совы" чаще жили одни и реже выходили замуж. Кроме того, они нередко курили и имели проблемы с режимом сна.



Специалисты установили, что у жаворонков риск депрессии был на 12-27% ниже, чем у "голубей". "Совы" же сталкивались с расстройством настроения на 6% чаще по сравнению с "голубями". Исследователи учли факторы, которые могли повлиять на результаты, такие как график работы, вес, уровень физической активности, хронические заболевания и продолжительность сна.

