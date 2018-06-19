ОБСЕ: число нарушений режима прекращения огня в Донбассе выросло за неделю на 70%

Количество нарушений перемирия в Донбассе на прошлой неделе выросло на 70% по сравнению с предыдущей. Об этом рассказал заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в понедельник.



"Что касается случаев нарушения режима прекращения огня, то их количество за минувшую неделю выросло на 70% по сравнению с предыдущей. По нашим наблюдениям, в четыре раза увеличилось количество вооружений, расположенных с нарушением линий отвода", - сказал Хуг. Он подчеркнул, что мониторинговая миссия фиксирует нарушения с обеих сторон.



По словам Хуга, нынешняя ситуация на линии разграничения является самой напряженной с начала года. "Но такие циклы вооруженного насилия мы уже наблюдали и раньше, что вновь подводит нас к выводу, что стороны обладают всеми возможностями управлять ситуацией на местах. Во время праздников и по таким случаям, как начало учебного года или сбор урожая, количество нарушений перемирия снижается, но потом вновь растет", - отметил он.



На прошлой неделе Хуг сообщил, что количество погибших мирных жителей в Донбассе достигло 29 человек с начала года.



12 февраля 2015 года в Минске был подписан согласованный с лидерами "нормандской четверки" Комплекс мер по реализации минских соглашений из 13 пунктов. Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию и возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.



Неоднократно объявлялось о введении режима тишины, однако полностью обстрелы так и не прекратились.

