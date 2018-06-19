Сенат США принял военный бюджет

Сенат США большинством голосов принял законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год в размере $716 млрд. "За" проект документа проголосовали 85 сенаторов, десять высказались "против", сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 19 июня.



Законопроект предусматривает крупнейшее за десятилетие повышение зарплат военнослужащим, увеличение числа военных кораблей, единиц военной авиации, а также военного контингента.



Согласно документу, $617 млрд будет выделено на базовый бюджет Пентагона, $68,5 млрд – на зарубежные чрезвычайные операции, $21,6 млрд – на программу ядерных разработок.



Законопроект также санкционирует разработку баллистической ракеты с ядерным боезарядом, размещаемой на подводных лодках. На данную разработку предусматривается выделение $65 млн из бюджета.



Как и запрашивал изначально Пентагон, $23,1 млрд пойдет на строительство десяти новых военных кораблей, $7,6 млрд – на закупку 75 истребителей-бомбардировщиков F-35.



Помимо этого, документ предусматривает повышение заработной платы военным на 2,6%, что даже больше, чем просило ранее оборонное ведомство.



Палата представителей США приняла в прошлом месяце свой законопроект о бюджете.



Ожидается, что нижняя и верхняя палаты будут работать на совместном заседании над устранением разногласий, содержащихся в поддерживаемых ими версиях законопроектов.



Ключевые противоречия в основном связаны с размером вооруженных сил, основными системами вооружений и вопросами реформы управленческой структуры Пентагона.



Законодатели рассчитывают завершить работу по объединенному проекту в июле.

