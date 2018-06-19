В Киеве на взятке в $20 тысяч задержали прокурора

Прокурор одной из киевских местных прокуратур в сговоре с бывшим работником Генпрокуратуры с прошлого сентября требовали у двух граждан взятку 22,5 тысячи долларов за то, чтобы не сообщать одному из них о подозрении в уголовном деле. Оба злоумышленника задержаны, сообщает пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко на своей странице в Facebook во вторник, 19 июня.



"18 июня около 19.35 бывший работник ГПУ, находясь в помещении кафе Мафия в Киеве, получил для себя и прокурора местной прокуратуры часть взятки в размере 20 тысяч долларов, после чего оба были задержаны", - уточнил Лысенко.



Досудебное расследование идет по ч. 3 ст. 368 УК - получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение. Если вину фигурантов докажут, им грозит от восьми до 12 лет тюрьмы.



Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде ареста.

