Стало известно, сколько украинцев владеют криптовалютами

Владеют криптовалютами 13% украинцев. Об этом свидетельствуют данные исследования Kantar TNS Online Track, опубликованные во вторник, 19 июня.



Согласно результатам, 23% украинцев слышали только название и еще 3% впервые столкнулись с этим термином.



В топ-5 известных криптовалют вошли Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, NEM.



Исследование проводилось с целью понять, что украинские интернет-пользователи знают о криптовалютах, владеют ли ими, а также какую роль отводят государству в обращении криптовалют.



Опрос проводился онлайн с 20 по 30 апреля 2018 года, в нем участвовало 1000 респондентов, возраст которых - от 18 до 55 лет.

