Ну как не погореть на ВАСе...

Ну, вот в очередной раз и выяснилось, что на киевском политическом Олимпе только один гарант нации и ее же главковерх бдительно и неустанно «дбайе» (заботится) про благосостояние страны и наполненность ее госбюджета. Сегодня, 19 июня 2018 года, он внес-таки в парламент как неотложный законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда (ВАС). Как и обещал. Ибо без принятия в Раде этого документа нельзя запустить и «закон о ВАСе». А значит, коррупционеры как жировали в Украине вольготно, так и дальше будут жировать. «Краючы сэрцэ» всем честным в Украине...



Ну, в смысле, разрывая сердца всем, кто и копеечки не взял чужого и государственного. И кто поэтому и не боится ВАСи. Я не знаю лично таких, но раз ВАСю запускают, то значит, либо такие неподкупно-антикоррупционные люди в руководстве страны есть, либо ВАСя совсем не страшен...



Вот и разберемся по ходу дела. Докладывать суть нардепам назначен замглавы Администрации президента Алексей Филатов. Все же остальные в АП, похоже, только клянутся в преданности гаранту и ВАСе. А на самом деле норовят подставить и извратить смысл реформ и борьбы с коррупцией. Более того, даже вставить палки в колеса локомотиву, так мощно тянущему Украину в светлое и безбедное европейское будущее, в котором если грамотно согласовать график торговли органами с трансплантологами, то вырученной суммы хватит на все и на еврожизнь. И на каву в Братиславе, и на угощение всех пришедших круассанами из Парижа. И даже на отходную в Венской опере, если что-то пойдет не так...



И извращения эти уже видны всем, особенно из-за заокеанского далека. Вот потому-то и похоже, что один гарант нации первым понял, что если обманывать внешних кредиторов и кураторов и принимать не те законы, которые они требуют, то можно не получить денег. Все остальные в его Администрации и окружении еще по старинке надеются пропетлять, рассчитывая на испытанное «весьмирснами», а вот он понял: не подчинимся и не учтем передовой опыт – лишимся сладкого. И денег, конечно. Не могу вот так, слету, даже сказать, почему гаранта нации сильно волнуют эти чертовы деньги. Может, действительно заботится о стране и ее гражданах. Может, еще по каким-то личным причинам, мне не ведомым, но факт остается фактом: только гарант демонстрирует законодательную приверженность западным ценностям и пожеланиям кураторов. А соратники, повторяю, нет...



Недавно они вообще развели Ребекку Хармс, эту святую женщину и депутата Европарламента, которая и днюет и ночует с мыслью об Украине. И вот буквально прошедшим воскресным днем, судорожно вцепившись в радужное знамя ЛГБТ-сообщества, она лично повела названный «Маршем Равенства» киевский гей-парад ко всем прелестям анального секса и через него – к вершинам торжествующего равенства перед законом. А ее обманули. Прямо в Администрации президента сказали, что гарант нации, впечатленный размахом гей-движения, немедленно подаст в парламент закон о признании равенства между всеми, кто хочет совокупляться не так, как определила природа, кто себе не то пришил или не то отрезал в причинном месте, кто путает полы, потому что ему все равно с кем, ибо свобода. И она, свобода, уже наступила, поправ прежние оковы условностей, морали и даже базовые инстинкты сохранения и продолжения рода. Все это уже отстой! Не зря же был на гей-параде знатный лозунг «Неолит закончился. Культ плодовитости (плодородности?) не актуален». Дескать, да идите вы в жо...у со своим замшелым и надоедливым продолжением рода человеческого, дайте, как они говорят, в очко подолбиться...







...Но оказалось, что в АП пошутили. Однако в Европе, где свободный доступ к задницам – это уже культ и маркер свободы и равенства, таких шуток уже не понимают. И не хотят понимать. Наоборот – могут наказать шутников рублем, пардон, евро.



Еще страшнее ситуация с обманом кураторов вскрылась при принятии закона о ВАСе. ВАС этот, по идее его «натхнэнныкив» (вдохновителей то есть), должен был сразу после принятия начать направо и налево сажать злостных коррупционеров, невзирая на чины, звания и должности. Так западные кураторы изобрели новый способ насаждения демократии в варварских странах. Наряду со способами, уже использованными. Сначала это была «борьба за честные выборы». Не важно какие. Главное, чтобы результаты выборов можно было объявить неправильными и сфальсифицированными, под это дело поднять народ на «восстание» (или даже на «революцию») и сменить неугодную власть. В Украине один раз использовались именно президентские выборы. Успешно. В 2004 году. Но к власти в Украине пришел такой отстой, что эксперимент сошел на нет сам собой, как прыщи на лице главного «оранжевого хероя» тех лет. Стараниями хирурга-косметолога Ольги Богомолец. Остались только уродливые шрамы. И на лице, и на имидже страны, и в душах украинцев.



Но потом кураторы использовали технологию и новый способ – «у народа украли европейский выбор». Под это дело случилась в 2014 году «революция гидности». Но опять что-то не срослось с качеством уже «евромайданных демократов» – они начали так воровать все, что плохо лежит или чудом попадает в страну, что страна начала превращаться в черную дыру. И с этим надо было что-то делать. Вот в ход и пошла «борьба с коррупцией». Если вкратце, то, напоминаю это еще раз, была задумана целая вертикаль по обузданию вороватой и коррумпированной элиты древнейшей шумерской нации. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) должно было расследовать мздоимства, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) поддерживать обвинения против «херов» в суде, ну а ВАС сажать всех без разбору. И быстро. Так кураторы задумали создать полностью себе подконтрольную власть в лимитрофе и править уже по правилам неоколониализма, но с сохранением всех якобы демократических атрибутов и символов суверенного государства. Власть в Украине постепенно должна была превратиться во «вьетнамских космонавтов» времен «декоммунизированного совка», которым летать на космическом корабле можно было, но вот трогать там что-либо руками без разрешения старших товарищей нельзя.



Украинская элита подвох почуяла сразу и долго тянула именно с ВАСей. Украине практически обрезали все финансирование (МВФ, Всемирный банк, ЕБРР и т. д.). Но к тому времени элита эта, сосредоточенная в Верховной Раде вместе со справками об умственной неполноценности, психопатической гиперактивности и участии в АТО, придумала лазейку и тайно «имплементировала» ее в закон о ВАСе. После публикации закона вдруг стало известно, что апелляционные жалобы на решения судов первой инстанции по делам, переданным НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой до момента создания ВАСи, будут обжаловаться не в его Апелляционной палате, а в апелляционных судах общей юрисдикции. То есть те, кто уже обвинен в коррупции и попал в поле зрения НАБУ и САП, могут избежать и ВАСи, и немедленной посадки. Такая норма появилась в обнародованном и уже подписанном президентом тексте закона. Но ее в виде чьей-то правки не было в согласительной таблице, изложенной на сайте Верховной Рады. Она даже не была зачитана председателем комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в сессионном зале перед принятием закона и не обсуждалась на этом комитете. Фантом или «дывына, та й годи» (диво, да и только), как сказали бы в этом случае патриоты...



После публикации закона вдруг стало известно, что апелляционные жалобы на решения судов первой инстанции по делам, переданным НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой до момента создания ВАСи, будут обжаловаться не в его Апелляционной палате, а в апелляционных судах общей юрисдикции. То есть те, кто уже обвинен в коррупции и попал в поле зрения НАБУ и САП, могут избежать и ВАСи, и немедленной посадки

Срач среди грантоедов, активистов, волонтеров и просто дурачков, поддерживающих ВАС за денюжку малую и немалую, поднялся неимоверный. Но не только эта публика в Украине почувствовала себя сперматозоидами при, извините, анальном сексе да еще и с кондомом. Поняли, что их надули, и внешние кураторы. И старая песня началась сначала: мол, не разоружитесь перед партией при помощи ВАСи – денег не будет. А стране-то все чаще и чаще все громче и громче и все больше и больше экспертов предрекают банкротство и дефолт уже к концу текущего года.И вот нацию опять спасает гарант. Он как бы делает все, чтобы ВАС заработал, пресловутая обманная поправка была нивелирована, ну а он сам предстал перед всеми наипринципиальнейшим борцом с коррупцией. Он не только подал в Раду упомянутый в начале закон, но и фактически переложил ответственность на Раду. «У парламента есть очень эффективная возможность рассмотреть и принимать решения. Парламент абсолютно независимый орган, и любое решение парламента по этому поводу я буду воспринимать и одобрять. Если поддержат они позицию президента – буду счастлив», – сказал гарант нации. А перед этим он фактически снял с себя вину за скандальную правку и заявил, что является самым главным ее противником: «Какая позиция и отношение президента к этому? Она не изменилась. Она как была, что мы должны все дела передавать в Антикоррупционный суд, как была задекларирована в моем варианте, так и остается такой. ...Все дела, которые на время создания Антикоррупционного суда переданы в любые другие суды, должны быть немедленно переправлены в Антикоррупционный суд. ...Дела по критериям, которые определяют подсудность, имеется в виду уровень чиновника, который обоснованно подозревается в совершении коррупционного преступления, или сумма, которая дана в виде взятки, или другие вопросы, обязательно должны рассматриваться новым созданным Антикоррупционным судом». Четко и ясно. Но изымать поправку из закона должны нардепы. Закон об этом уже зарегистрирован в Раде – ей и решать. А праведный и очищенный от скверны ВАСя, по замыслу гаранта и главковерха, должен предстать пред нацией уже 21 июня сего года......И кажется, что безденежье таки припекло элиту. Но и у страха-то глаза по-прежнему велики. Вот же ж страшный выбор какой перед элитой: либо остаться совсем без денег, что никак невозможно, либо деньги получить, украсть, распылить по коррупционным схемам и сесть по решению ВАСи. Можно, конечно, получить деньги и не воровать и не коррупционировать. Но такой вариант, кажется, даже не обсуждается. Зато гей-парад удался: мужикам в тюряге не так страшно сидеть будет – бабьи ласки уже не понадобятся. Это ли не успешный поход в Европу?..