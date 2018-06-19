Порошенко повысил экспортную пошлину на металлолом

Порошенко повысил экспортную пошлину на металлолом

Президент Украины Петр Порошенко 18 июня подписал закон, продлевающий действия пошлин на экспорт металлолома до 15 сентября 2019 года. О статусе законопроекта № 8226 сказано на сайте Верховной Рады.

Также президент увеличил размер пошлины с 30 до 42 евро за тонну. Глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина подтвердила, что новая пошлина будет действовать до сентября 2019 года.

Законопроект №8226 меняет второй раздел заключительных и переходных положений закона под названием "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке".

Рада хотела поднять пошлину на экспорт металлолома вопреки требованиям Евросоюза сразу на несколько лет. Но из-за протеста ЕС Порошенко 10 июля 2017 года применил право вето к закону, предложив депутатам пролонгировать пошлину только на год.