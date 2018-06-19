Порошенко повысил экспортную пошлину на металлолом

Президент Украины Петр Порошенко 18 июня подписал закон, продлевающий действия пошлин на экспорт металлолома до 15 сентября 2019 года. О статусе законопроекта № 8226 сказано на сайте Верховной Рады.



Также президент увеличил размер пошлины с 30 до 42 евро за тонну. Глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина подтвердила, что новая пошлина будет действовать до сентября 2019 года.



Законопроект №8226 меняет второй раздел заключительных и переходных положений закона под названием "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке".



Рада хотела поднять пошлину на экспорт металлолома вопреки требованиям Евросоюза сразу на несколько лет. Но из-за протеста ЕС Порошенко 10 июля 2017 года применил право вето к закону, предложив депутатам пролонгировать пошлину только на год.

