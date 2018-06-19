В Украине смертность превысила рождаемость в два раза

В Украине число умерших на конец апреля 2018 года превышает число рожденных почти в два раза. Об этом сообщается в экспресс-выпуске Государственной службы статистики, опубликованном в понедельник, 18 июня.



Так, за первые четыре месяца число умерших превышает число рожденных: на 100 смертей - 54 новорожденных.



По данным Госстата, численность населения в Украине сократилась на 85,7 тыс. человек и на 1 мая составила 42,3 млн человек.

