Бывшего программиста ЦРУ обвинили в крупнейшей утечке в истории спецслужбы

Прокуратура США предъявила официальное обвинение 29-летнему Джошуа Шульте в том, что он передал проекту WikiLeaks крупнейший массив секретных данных о работе ЦРУ. Шульте, ранее работавший на ЦРУ, был одним из разработчиков софта, который использовался для взлома компьютеров лиц, подозреваемых в терроризме.



В марте 2017 года Wikileaks опубликовал девять тысяч документов, получивших название Vault 7. Из них стало известно, что ЦРУ использовало уязвимости программного обеспечения, чтобы подключиться к операционным системам Android и IOS, а также к «умным телевизорам» Samsung.



Вскоре после начала расследования Шульте попал в поле зрения спецслужб. В августе 2017 года он был арестован по обвинению в распространении детской порнографии: на его домашнем компьютере было найдено свыше 10 тысяч снимков и видеороликов.



Установить причастность Шульте к утечке из ЦРУ удалось только в прошлом месяце. Всего ему предъявлены обвинения по тринадцати эпизодам, максимальное совокупное наказание по которым составляет 135 лет лишения свободы.



«Как сотрудник ЦРУ Шульте давал клятву защищать эту страну, но он грубо нарушил ее, передав секретные сведения. Еще большую опасность для окружающих представляло то, что он получал, владел и распространял тысячи порнографических материалов с участием детей».



WikiLeaks начал публикацию архива Vault 7 в марте 2017 года. Из документов можно сделать вывод, что хакеры ЦРУ находили уязвимости в программном обеспечении для получения контроля над устройством, но не сообщали о них разработчикам.



В компании Apple сразу же заявили, что большинство уязвимостей, описанных в архиве, закрыто, но не пояснили, когда именно.

