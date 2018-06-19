Песков: общественный резонанс не может повлиять на решение суда по делу Сенцова

Общественный резонанс не может повлиять на решение суда в отношении осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Резонанс общественный никоим образом не может повлиять на вступившее в силу решение суда Российской Федерации. Это совершенно разные измерения", - сказал Д.Песков журналистам.



Так он прокомментировал информацию о том, что ряд российских режиссеров и деятелей культуры опубликовали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать О.Сенцова.



Он добавил, что для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным.



Д.Песков отметил, что в Кремле узнали об обращении деятелей культуры из средств массовой информации.



Ранее ряд деятелей культуры подписал письмо на имя президента РФ Владимира Путина в поддержку О.Сенцова.



В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.



Украина и мировое сообщество неоднократно заявляли о политической мотивированности "дела Сенцова", требовали отпустить его.

