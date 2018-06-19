Центр Киева может стать платным для автомобилистов

В столице начали разрабатывать схемы размещения гаражей и автостоянок в городе. Об этом сообщает Институт генерального плана Киева в фейсбуке.



"В Киеве уже зарегистрировано более 900 тысяч автомобилей. Транспортные проблемы усугубляются еще и масштабным потоком автотранспорта, который направляется в Киев из других регионов Украины. По статистике, в утренний час "пик" в столицу въезжает около 100 тысяч автомобилей. Большинство из них направляется через центральную часть Киева в связи с недостаточным количеством объездных магистралей", - говорится в сообщении.



Цель разработки схемы размещения гаражей и автостоянок в Киеве - улучшение транспортной ситуации в городе за счет освобождения проезжих частей улиц от стоянок автотранспорта, уменьшение количества машин, ограничения въезда автомобилей в центральную часть города, обеспечение населения Киева необходимыми расчетно-нормативными паркоместами. "Нами установлено, что 10% (ориентировочно 7 тысяч машино-мест) легковых автомобилей возможно перехватить на въездах в город, разместив перехватывающие паркинги", - отметили специалисты.



Чтобы ограничить транзит центральной частью Киева, проектом генерального плана предусмотрено завершение строительства Подольского мостового перехода, строительство правобережных подходов к Подольскому и Дарницкого мостовых переходов через р. Днепр.



На первую очередь намечено строительство Железнодорожного шоссе от Надднепрянского шоссе до бульвара Дружбы Народов. На расчетный период - удлинение Подольского мостового перехода до Воздухофлотского проспекта.



Также планируется организация платного въезда в центральную часть города. Для этого предполагается размещение перехватывающих паркингов на границах центральной части столицы.



"Таким образом, часть населения пересядет на общественный транспорт. Кроме того, предлагается ограничить строительство паркингов, установить тарифы на парковку с индексом увеличение на центральную зону", - подытожили в Институте генплана.

