Познер и Собчак призвали Путина помиловать Сенцова

Ряд российских известных культурных деятелей обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова. Среди них журналист Владимир Познер и бывший кандидат в президенты Ксения Собчак. Их заявление опубликовало "Эхо Москвы", передает УНН.



"Человек умирает. Мы не думаем, что вина его настолько велика, чтобы за ее давали 20 лет. Он искренний и честный в своих убеждениях - его бессрочная голодова это доказывает. Необходимо проявить милосердие, чтобы спасти человеческую жизнь. Нам надо смягчать политический климат в стране, мириться с соседями. Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас", - говорится в их обращении.



Среди подписантов - журналисты Владимир Познер и Ксения Собчак, председатель Роскино Екатерина Мцитуридзе, режиссеры Константин Бронзит, Андрей Звягинцев, Павел Лунгин, Юрий Норштейн, Александр Сокуров, Валерий Тодоровский, Алексей Учитель, Алексей Федорченко, актриса Чулпан Хаматова.

