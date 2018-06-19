В Украине дорожают алкоголь и сигареты

В мае по сравнению с апрелем в Украине выросли цены на водку, вино и сигареты. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН. В частности, бутылка водки объемом 0,5 литров подорожала на 25 копеек - до 82,01 грн. Бутылка вина объемом 0,75 л выросла в цене на 92 коп. - до 60,19 грн.



Сигареты с фильтром отечественных марок подорожали на 75 коп. - до 25,52 грн за пачку, сигареты без фильтра - на 73 коп. до 22,67 грн за пачку.



Напомним, в МЭРТ хотят пересмотреть минимальную розничную цену на алкоголь. В таком случае цены на легальное спиртное могут вырасти еще.

