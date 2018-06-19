В Варшаве открылся музей водки

На прошлой неделе в Варшаве (Польша) открылся музей водки, передает УНН со ссылкой на Drinks International.



Музей находится в здании бывшего водочного завода "Koneser", где в свое время продавалась водка известных польских марок - "Wyborowa" и "Luksusowa".



Основная задача музея - показать отличие польского продукта от конкурентов. Организаторы надеются, что музей станет популярной новой точкой на туристической карте Варшавы.



Также в музее представлены экспозиции с историей бутылок и этикеток. Посетители смогут увидеть процесс изготовления как современной водки, так и продукта, который готовили несколько столетий назад.

