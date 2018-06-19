Google решил поддержать торгового врага США

Google собирается инвестировать 550 миллионов долларов в китайский интернет-магазин JD.com, сообщает Associated Press. С его помощью американский IT-гигант хочет закрепиться на быстрорастущих азиатских рынках.



На первом этапе сервисы JD.com появятся на торговой платформе от Google, что позволит китайской компании получить доступ к потребителям за пределами своего региона. Google, в свою очередь, рассчитывает применить китайский опыт в электронной коммерции и логистике.



Также партнеры собираются разрабатывать совместные продукты в Юго-Восточной Азии, чтобы потеснить нынешних лидеров этого рынка — Alibaba и Amazon.



В настоящее время сервисы Google, включая поисковик, электронную почту и видеохостинг YouTube, заблокированы на территории Китая.

