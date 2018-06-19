Для защиты наблюдателей ОБСЕ миссия ООН на Донбассе не нужна - Хуг

Обеспечить безопасность для международных наблюдателей могут только стороны военного конфликта на Донбассе. Об этом заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в интервью изданию Коммерсант, которое вышло во вторник, 19 июня.



На вопрос журналиста, нужна ли миссия ООН для защиты сотрудников СММ, как того требует Россия, Хуг ответил, что они не помогут с основными рисками, которым подвергаются наблюдатели.



По словам Хуга, это - мины и неразорвавшиеся боеприпасы на местах, а также попадание под перекрестный огонь.



"Эффективнее всего снизить эти риски могут сами стороны. Они управляют этим вооружением и закладывают мины или знают, где эти мины были установлены", - добавил он.



Хуг отметил, СММ ОБСЕ будет приветствовать любую инициативу, которая может способствовать мирному урегулированию кризиса в Украине и вокруг нее.



По его словам, независимо от того, одобрит ли Совбез ООН миссию в Украине или нет, результат в достижении мира будет зависеть от того, как выполняются принятые обязательства, в том числе положения минских соглашений по разминированию, отводу вооружения и прочее.

