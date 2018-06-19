Английский суд разрешил заморозить активы Газпрома по ходатайству Нафтогаза

Коммерческий суд Лондона во вторник разрешил "заморозку" активов ПАО "Газпром" (РФ) на территории Великобритании по ходатайству НАК "Нафтогаз Украины", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании. В НАК напомнили, что это необходимо для обеспечения решения Стокгольмского арбитража по выплате российской компанией $2,6 млрд.



В соответствии с решением английского суда, "Газпром" в течение 48 часов после получения решения должен предоставить "Нафтогазу" список всех своих активов стоимостью более $50 тыс., расположенных в Англии или Уэльсе.



При этом "Нафтогаз" уже уведомил лондонские офисы 17 банков, занимающихся бизнесом с "Газпромом", что они не могут способствовать сокращению активов "Газпрома" на территории Великобритании.



Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере $4,7 млрд по транзитному контракту. "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК $2,56 млрд.



В конце мая - начале июня "Нафтогаз" сообщил, что предпринимает на территории Швейцарии и Нидерландов действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража по разбирательству по транзитному контракту.



Апелляционный суд Швеции 13 июня издал приказ о приостановке процедуры исполнения решения Стокгольмского арбитража по ходатайству "Газпрома". "Нафтогаз Украины" выразил надежду на отмену этого приказа после подачи своих контраргументов, поскольку решение было принято судом без учета пояснений и аргументов украинской компании.



В НАК отмечают, что приказ Апелляционного суда означает лишь временную приостановку дальнейших действий "Нафтогаза" по процедуре взыскания $2,6 млрд с "Газпрома". В то же время он не приводит к отмене решений арбитража и не дает "Газпрому" возможности требовать от "Нафтогаза" возврата $2,1 млрд, уже зачтенных решением арбитра в качестве компенсации НАК.

